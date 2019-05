Medische staf Spurs dacht dat Vertonghen verder kon

De Belg kwam na een behandeling aan een hevig bloedende hoofdwond in de halve finale van de Champions League tegen Ajax terug in het veld. Kort daarna zakte hij min of meer in elkaar.

„De gezondheid van de speler gaat boven alles”, zei Pochettino. „Die is veel belangrijker dan het resultaat van een wedstrijd, ook als het bereiken van de finale van de Champions League op het spel staat. Onze medische staf was er echter van overtuigd dat Jan verder kon, omdat hij goed bij de les was en vragen kon beantwoorden. Maar als iemand een suggestie heeft hoe we dit soort dingen kunnen uitsluiten sta ik daar open voor.”

Inmiddels zijn er meerdere suggesties gedaan, zoals een beoordeling door een onafhankelijk arts, dan wel het toestaan van een tijdelijke wissel, zodat de getroffen speler wat uitgebreider kan worden onderzocht.

