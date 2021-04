Heerenveen-speler Mitchell van Bergen moet shirt Arjen Robben weer inleveren

Na het laatste fluitsignaal van FC Groningen-SC Heerenveen (0-2) spurtte de snelle buitenspeler naar Arjen Robben om shirtje te ruilen. „Ik heb een mooie verzameling shirts thuis, ook van spelers als Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt, maar dit is misschien wel de mooiste in mijn collectie. Robben is wel een heel grote speler. Ik kijk erg tegen hem op. Het is heel mooi dat ik nu een shirtje van hem heb”, glunderde Van Bergen, nog onwetend van wat hem boven het hoofd hing.

FC Groningen bleek voor deze wedstrijd namelijk een verloting van de wedstrijdshirts georganiseerd te hebben en kon het shirt van publiekslieveling Robben daarbij niet missen. Van Bergen werd gesommeerd om het shirt weer in te leveren en gaf uiteindelijk gehoor aan de oproep van FC Groningen. De aanvaller kreeg daarbij wel de toezegging, dat het later in orde gemaakt zou worden en kan naar verwachting per post een ander shirtje van Robben tegemoet zien.