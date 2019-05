Messcherpe Robben is er klaar voor

De 35-jarige aanvaller, die eind november voor de laatste keer in actie kwam en sindsdien door blessureleed aan de kant bleef, keerde afgelopen zondag in het uitduel met FC Nürnberg (1-1) terug op de bank. Hij mocht nog niet invallen, maar volgens trainer Niko Kovac kan de oud-international in de resterende vier duels zeker nog op enige speeltijd rekenen.

„Hij is goed, gezond en gemotiveerd”, zei de coach van Bayern München, die voor een andere routinier, Franck Ribéry, dezelfde bewoordingen gebruikte. „Je weet wat je van hen kunt verwachten. We zullen zien wanneer en tegen wie ze ingezet gaan worden. Het belangrijkste is dat we blijven winnen.”

Met nog drie competitieronden te spelen, heeft koploper Bayern twee punten meer dan naaste belager Borussia Dortmund. De ploeg van Kovac treedt zaterdag thuis aan tegen hekkensluiter Hannover. Bayern sluit het seizoen af met de Duitse bekerfinale op 25 mei tegen Leipzig.