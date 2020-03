Giro d'Italia uitgesteld vanwege corona

De eerste drie etappes van de Giro zouden door Hongarije gaan. Het is nog steeds de bedoeling dat de 103e editie van de Italiaanse etappekoers daar begint, maar wanneer is nu onbekend. Op z'n vroegst begin volgende maand wordt daar een beslissing over genomen.

De Giro stond op de kalender van 9 tot en met 31 mei. Enkele weken later, op 27 juni, begint in Nice de Tour de France. Amper een week na de finish van de Tour in Parijs beginnen de Olympische Spelen van Tokio. In het programma is dan ook amper ruimte om zulke lange etappekoersen opnieuw in te plannen.

Groenewegen

In Italië, het land dat in Europa het zwaarste is getroffen door het coronavirus, werden eerder al Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo afgelast. Vrijdag volgden heel wat wielerkoersen in België, waaronder de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen, nu de eerste grote voorjaarsklassieker, staat nog voor zondag 5 april op het programma. Het is echter hoogst onzeker of 'De Ronde' kan doorgaan. Parijs-Roubaix is een week later, op 12 april.

Afgelopen jaar won Richard Carapaz uit Ecuador de Giro. Tom Dumoulin zegevierde in 2017 in de honderdste editie. Het was de bedoeling dat sprinter Dylan Groenewegen in mei als troef van Jumbo-Visma zou debuteren in de Giro.