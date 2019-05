’Tottenham redt het alleen met passie van Messi’

De Spurs verloren in de eerste ontmoeting van de halve finale thuis van Ajax (0-1), aan de hand van Messi versloeg Barcelona een dag later Liverpool (3-0). Pochettino: „De wil om te winnen, de inzet, de beweeglijkheid, Messi had alles in dat duel. Ik vraag me dan af: waarom hadden wij dat niet tegen Ajax?”

Volgens de Argentijn is het nog niet te laat. „Als wij volgende week in Amsterdam dezelfde passie aan de dag leggen hebben we nog een kans. Doen we dat niet, dan is het einde verhaal. Dan kunnen we de finale vergeten.”

