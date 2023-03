Herstelde Gakpo traint mee met Oranje

Gakpo, Matthijs de Ligt, Bart Verbruggen, Sven Botman en Joey Veerman verlieten donderdag met buikgriep het trainingskamp van Oranje. Zij misten vrijdag het verloren duel met Frankrijk (4-0). De Ligt en Verbruggen keerden zaterdag al terug bij Oranje.

Verdedigers Lutsharel Geertruida en Stefan de Vrij ontbreken op de training van de nationale ploeg in Zeist. De rechtsback van Feyenoord liep tegen de Fransen een hamstringblessure op. De Vrij, uitkomend voor Internazionale, is na overleg met bondscoach Ronald Koeman teruggekeerd naar Italië vanwege een op handen zijnde gezinsuitbreiding.

Denzel Dumfries ontbrak tegen Frankrijk vanwege een schorsing. De rechtsback van Internazionale mag tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur) wel meedoen. Ook Mats Wieffer is beschikbaar voor het duel in De Kuip. De middenvelder van Feyenoord was een belangrijke kandidaat om tegen de Fransen te beginnen. Maar volgens bondscoach Koeman was ook hij niet okselfris. Vermoedelijk verscheen daarom Kenneth Taylor aan de aftrap.

Assistent-trainer Erwin Koeman tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal een dag voor het treffen met Gibraltar. Ⓒ ANP/HH

Gibraltar verloor vrijdag van Griekenland (0-3). Nederland speelde twee jaar geleden tweemaal tegen de huidige nummer 200 van de wereldranglijst. Oranje won de uitwedstrijd met 7-0 en zegevierde met 6-0 in De Kuip.