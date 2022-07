Manchester United bevestigt transfer Feyenoorder Tyrell Malacia

Voor Malacia krijgt Feyenoord gegarandeerd vijftien miljoen euro en met bonussen zeventien miljoen euro. De 22-jarige linksback is de eerste grote aankoop van de nieuwe trainer Erik ten Hag bij de Engelse topclub.

Tegenover De Telegraaf vertelde hij al dat hij trots en dankbaar is dat hij deze kans krijgt. ,,Dit is niet voor iedereen weggelegd en ik snap dat het werk op een nóg hoger niveau nu pas begint. Elke dag beter worden en op dit niveau laten zien dat je je kunt meten. Ik heb heel mijn carrière hard gewerkt en dit is een beloning daarvoor, voor mij en voor alle mensen die me altijd gesteund en in me geloofd hebben. Mijn ouders, mijn familie en goede vrienden, mijn jarenlange begeleider en mentor Tony Pengel. Daarom vind ik het tof dat ik dit met hen kan delen.”

De samenwerking me Erik ten Hag ziet hij erg zitten, zo gaf hij ook aan. ,,Meneer Ten Hag is een heel goede trainer en ook een warm persoon, dus ik heb een goed gesprek met hem gehad en ik heb een heel goed gevoel bij hem. Dat is belangrijk, want als het goed is gaan we jaren samenwerken. Daar kijk ik naar uit, want ik denk dat ik veel van hem kan leren, hij maakt spelers die hard willen werken beter.”

