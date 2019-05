Twente moet vrezen voor straf na pitch invasion

Het uitreiken van de schaal voor de titel in de Eerste Divisie moest een aantal keren worden uitgesteld omdat euforische supporters van de tukkers het veld wilden bestormen. Uiteindelijk ontving aanvoerder Wout Brama de schaal uit handen van Heinrich Welling.

Twente meldt zelf dat er voor de club een sanctie an volgen in de vorm van een thuiswedstrijd zonder de harde kern (Vak P) of een geldboete. De club uit Enschede doet met klem een beroep om de fans om in de toekomst het veld niet meer te betreden.