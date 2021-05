Openhartige Ajacied Antony vertelt over pittig begin in Amsterdam

Antony: „Het afscheid in Brazilië viel me zwaar. Ik moest iedereen achterlaten vanwege de pandemie. Het was een shock, nieuwe cultuur, nieuw land, nieuwe taal. Er was nog zo’n grote barrière tussen mij en mijn droom. Maar het is me gelukt. Alle verwachtingen gaven me extra kracht.”

De 21-jarige Braziliaan vertelt hoe hij langzaam zijn draai vond en zich steeds meer op zijn gemak begon te voelen bij Ajax en in Nederland. „Langzaam maar zeker begon ik mijn draai te vinden en vond ik de liefde van de prachtige fans.”

Bekijk het hele filmpje hieronder: