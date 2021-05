Ontgoocheling bij VVV-aanvoerder Danny Post: ’Dit doet erg veel pijn’

Post, geboren in Amsterdam, zocht naar woorden om zijn gevoel te omschrijven. „Het is eigenlijk niet te beschrijven. Dit betekent veel voor de club en de stad Venlo”, zei hij voor de camera van ESPN.

„Dit doet erg veel pijn. Je gaat naar de kampioen en je weet dat ze ook met wisselspelers veel kwaliteit hebben. Maar toch staan we bij rust slechts met 1-0 achter. Dan komt Ajax met tien man te staan”, doelde hij op de rode kaart van de ingevallen Kenneth Taylor. „Maar 3 minuten later maakt Ajax de 2-0. Dan voel je dat je benen vollopen. Dan wordt het heel zwaar.”

Post: „Het is hier niet bij Ajax misgegaan. In januari hadden we 22 punten. Dan denk je: het moet wel heel raar lopen als we nog degraderen. Maar dan komt deze serie”, doelde hij op een reeks van veertien duels met slechts 1 punt. „Daardoor is het doek nu gevallen.”

Danny Post en Arjan Winkels proberen Ajacied Sebastien Haller af te stoppen. Ⓒ HH/ANP

Luhukay blijft VVV-Venlo trouw

Trainer Jos Luhukay blijft VVV-Venlo ook in de Keuken Kampioen Divisie trouw. „We gaan kijken hoe we volgend seizoen een zo sterk mogelijk VVV kunnen opstellen”, zei hij na de degradatie.

„Dit is erg pijnlijk voor iedereen die VVV liefheeft”, zei Luhukay. „We hebben het hele seizoen geen toeschouwers op onze tribunes gehad vanwege corona. En degradatie gaat de ploeg ook financieel zwaar raken. We moeten snel met elkaar om de tafel en kijken wat er voor komend seizoen financieel mogelijk is.”

Luhukay werd twee maanden geleden aangesteld als opvolger voor de ontslagen Hans de Koning. Hij slaagde er niet in de vrije val van VVV te breken. De club uit Limburg haalde slechts 1 punt uit de laatste veertien wedstrijden. „Maar het is niet alleen onder mij fout gegaan”, zei hij. „We moeten het hele seizoen analyseren.”