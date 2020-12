Caroline Wozniacki: ’Mijn man moest mij naar bed dragen’

„Ik was in 2018 op het hoogtepunt van mijn loopbaan toen ik de diagnose reumatoïde artritis kreeg. Ik had zojuist de Australian Open gewonnen. Het had mijn gouden jaar moeten worden”, vertelt de voormalig nummer één van de wereld in gesprek met Bild Zeitung. „In de voorbereiding op de US Open kreeg ik last van gewrichtspijn, constante vermoeidheid en andere onverklaarbare symptomen. Ik verloor wedstrijden die ik eigenlijk had moeten winnen.”

De winnares van dertig WTA-toernooien kreeg steeds meer pijn. In de maanden die volgden ging het van kwaad tot erger. „Ik kon mijn armen niet meer optillen. Mijn schouders, ellebogen en voeten deden veel pijn. Het lukte zelf niet meer om mijn haar te komen of om uit bed te komen. Op een dag was de pijn zo heftig dat mijn man mij naar mijn bed moest dragen. Ik kon mijn lichaam niet meer bewegen. Vervolgens heb ik een arts geraadpleegd. Toen kwam de diagnose op gang.”

„Het duurde een aantal zenuwslopende maanden voordat de doktoren er achter kwamen waarom ik mij niet goed voelde”,vervolgt de 30-jarige Deense. „Daarom zet ik me ook gepassioneerd in voor vrouwen met chronische ontstekingen. Zelfs voor mij was het, ondanks alle medische hulp bij toernooien, lastig om een diagnose te krijgen.”

Caroline Wozniacki met de Deense vlag. Ⓒ ANP/HH

Wozniacki kwam in 2019 door haar ziekte niet verder dan drie derde rondes bij de grandslamtoernooien. Voordat de coronacrisis dit jaar in alle hevigheid losbarstte, besloot ze haar loopbaan te beëindigen. Begin dit jaar nam Wozniacki afscheid op de Australian Open. Met een nederlaag tegen Ons Jabeur sloot ze haar glanzende loopbaan af. Ondanks haar aandoening blijft ze positief. „Ik verheug me als nooit tevoren op de toekomst.”