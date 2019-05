Allegri niet bang voor ontslag bij ’Juve’

Volgens de 51-jarige Italiaan is daar niets vreemds aan. Niettemin zijn er opnieuw verhalen dat zijn positie ter discussie staat. Hij leidde Juventus weliswaar naar de vijfde landstitel op rij onder zijn leiding, maar de pijnlijke uitschakeling door Ajax in de kwartfinales van de Champions League wordt hem in Turijn zwaar aangerekend.

„Elk jaar is hier hetzelfde, maar ik ben er nog steeds”, zei Allegri over de min of meer ’vertrouwde’ geruchtenstroom over zijn positie. „Ik ga bij de president gewoon weer mijn plannen op tafel leggen. We zullen praten over wat er goed is gegaan en minder goed. Waar we kunnen verbeteren en waar we naartoe willen. Als ik blijf voor mijn zesde seizoen, dan wil dat zeggen dat ik nog steeds de motivatie heb. Elk jaar moet Juventus strijden voor alles wat er te winnen is.”