De Guzman en Willems op bank bij halve finale

Opvallend is dat bij Chelsea steraanvaller Eden Hazard niet in de basis staat. De Belgisch international zit, evenals onder anderen de Argentijn Gonzalo Higuaín, tussen de wisselspelers. Frans international Olivier Giroud, die niet vaak speelt in de Premier League, staat wel in de opstelling.

De wedstrijd in Frankrijk is de eerste van de twee. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en Valencia.