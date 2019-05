’Iraanse Hulk’ kondigt MMA-debuut aan

De kogel is nu dus definitief door de kerk. Gharibi, ook bekend als de Iraanse Hulk, gaat de octagon van de mixed martial arts (MMA) in. De Iraanse bodybuilder (27) maakte in 2016 al bekend dat hij naar Syrië zou trekken met het Iraanse leger om ISIS af te stoppen, maar zover is het niet gekomen.

„Ik ben een vertegenwoordiger van mijn land. Iedereen die zijn leven wil geven voor Iran, is mijn held. We moeten hen dankbaar zijn voor de vrede in ons land”, zei Gharibi in een videoboodschap.

Engste man op aarde

Gharibi kondigde via zijn Instagramaccount aan dat hij nog voor 2020 een gevecht zal aangaan met een Braziliaanse tegenstander. Wie met de ’Hulk’ in de ring zal stappen, is nog niet bekend, maar naar eigen zeggen is de Iranees klaar voor de uitdaging.

Eind 2018 kondigde de bodybuilder aan dat hij zijn MMA-debuut zou maken tegen acteur Martyn Ford, ook wel de ’Engste man op Aarde’ genoemd. Maar die strijd ging niet door.