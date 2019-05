Concurrent Bertens strikt Nederlandse coach

De Nederlander is toegetreden tot de begeleidingsstaf van Sloane Stephens, de huidige nummer acht van de wereldranglijst. De 26-jarige Amerikaanse heette Groeneveld op Twitter van harte welkom in haar staf. ,,Ik hoop dat je van Indiaas eten houdt''.

Groeneveld was ruim vier jaar coach van de Russische speelster Maria Sjarapova. Vorig jaar maart maakte de voormalige nummer 1 van de wereld een einde aan de samenwerking.

Stephens won in 2017 het US Open in New York. Haar erelijst telt in totaal zes WTA-titels. Ze is verloofd met de Amerikaanse profvoetballer Jozy Altidore, oud-speler van AZ.