Vuelta: ritzege Jasper Philipsen, Primoz Roglic blijft in het rood

De etappe over ruim 230 kilometer werd een prooi voor Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates). De 22-jarige Belg bleek in Puebla de Sanabria, na bijna 6 en een half uur, de sterkste in de sprint van een uitgedund en verkleumd peloton. Het was zijn eerste zege in een grote ronde. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede en diens landgenoot Jannik Steimle derde.

In de laatste kilometers verhoogden de sprintploegen in het peloton het tempo en ze rekenden de ontsnapte Italiaan Matteo Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step) met nog 3 kilometer te gaan in.

Klassementsleider Roglic behoudt 39 seconden voorsprong op de Ecuadoraan Richard Carapaz. De Brit Hugh Carthy volgt op 47 tellen op plaats drie.

Primoz Roglic Ⓒ HH/ANP

Ligthart stapt af

Voor Pim Ligthart is de Ronde van Spanje voorbij. De 32-jarige Nederlander van Team Total-Direct Energie besloot op ruim 100 kilometer van de finish de strijd te staken. Hij zat eerder in de rit over 230 kilometer nog mee in een ontsnapping.

Ligthart stond op de 128e plaats in het klassement, op ruim drie uur van Roglic. Hij was bezig aan zijn zesde grote ronde.

