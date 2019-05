Willems en De Guzman zien Frankfurt ontsnappen

Frankfurt, dat wel aardig begon aan het duel, kwam op voorsprong door Luka Jovic. De gelijkmaker kwam vlak voor rust op naam van Pedro. Jetro Willems viel in blessuretijd in bij de Duitse formatie. Jonathan de Guzman bleef op de bank bij Frankfurt.

De openingstreffer van Frankfurt viel na 23 minuten. Na een aanval over meerdere schijven rondde Jovic af. De voorzet kwam op naam van Filip Kostic, de oud-speler van FC Groningen. De Engelse verdediging, zonder de geblesseerde Garry Cahill en Antonio Rudiger, had het aanvankelijk soms moeilijk met het combinatievoetbal van de Duitsers.

Chelsea herstelde zich. In de laatste minuut van het eerste bedrijf maakte Pedro de 1-1. De Spanjaard schoot raak na voorbereidend werk van Ruben Loftus-Cheek, die eerder zelf al twee keer dicht bij een treffer was. Ook Pedro was al een keer dreigend geweest, maar schoot net naast.

Na de hervatting werd Chelsea sterker. David Luiz raakte met een vrije trap de lat. Willian zag doelman Kevin Trapp redden bij zijn schot, Loftus-Cheek schoot maar net over.

Vanwege het drukke programma was Eden Hazard bij Chelsea aanvankelijk buiten het elftal gelaten. Bovendien zag coach Maurizio Sarri in zijn Belgische ster iemand die als invaller voor een beslissende wending kon zorgen. Hazard kwam na een uur in het veld voor Willian.

De tweede wedstrijd is op 9 mei in Londen.