Arsenal kan finale Europa League ruiken

Pierre-Emerick Aubameyang wordt bejubeld na zijn 3-1 Ⓒ AFP

LONDEN - Arsenal heeft de thuiswedstrijd tegen Valencia in de halve finales van de Europa League met een redelijke marge gewonnen. De huidige nummer 5 van de Premier League zegevierde met 3-1. Daarmee is de strijd nog zeker niet beslist. Volgende week donderdag is de return in Spanje.