Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Het beeld was afschuwelijk. Geflankeerd en ondersteund door stafleden van Spurs sleepten de voeten van Jan Vertonghen bewegingloos over het gras. Het gevoel was weg nadat hij daarvoor lang was behandeld aan een ernstige hoofdwond en daarna toch toestemming kreeg van de Spurs-dokter om opnieuw het veld te betreden.