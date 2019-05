’Allemaal deden ze mee aan verstoppertje’

Hij vervolgt: „Van de dokter, tot de arbiter, trainer, UEFA-afgevaardigde en zelfs Jan Vertonghen, allemaal deden ze mee aan het spelen van verstoppertje. Natuurlijk zijn de belangen groot, maar gezondheidsrisico’s nemen bij hoofdblessures is uit den boze. Omdat de gevaren voor de gezondheid op ultrakorte termijn nauwelijks zijn in te schatten en op lange termijn al helemaal niet, terwijl die bijzonder ernstig kúnnen zijn.”

Driessen is van mening dat pas na de verwijten actie werd ondernomen. „Vertonghen kon later weer op zijn benen staan, sprak in de catacomben kort met zijn oud-ploeggenoot Daley Blind, vertrok naar huis en daarmee was voor Spurs het verhaal Vertonghen en zijn hoofdletsel verleden tijd. Pas na te zijn geconfronteerd met allerlei alarmerende berichten en vooral veel verwijten, besloot Tottenham Vertonghen een dag later alsnog langs de neuroloog te sturen.”

