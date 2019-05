Blom: ’In 2023 vrouwelijke arbiter naar WK’

De 36-jarige Makkelie geldt op dit moment als beste Nederlandse videoscheidsrechter. Woensdag assisteerde hij Björn Kuipers nog tijdens het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Liverpool (3-0) in Camp Nou.

De FIFA maakte eveneens de lijst met scheidsrechters bekend. In totaal zullen 27 vrouwen de fluit hanteren in Frankrijk. Onder hen geen Nederlanders. Arbiter Kevin Blom vindt dat Nederland het aan zijn stand verplicht is om binnen enkele jaren met een vrouwelijke scheidsrechter aanwezig te zijn op een eindronde. „Ons vrouwenvoetbal heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Nu moeten we op arbitrage-gebied ook stappen gaan maken”, zo meent de 45-jarige leidsman, die zich binnen de KNVB ontfermt over de talentvolle vrouwelijke arbiters.

Blom, die voor het nieuwe seizoen een concreet plan van aanpak wil presteren, mikt op het WK van 2023. De 27-jarige Shona Shukrula lijkt de grootste kanshebber om namens Nederland af te reizen. Zij maakt al deel uit van een speciaal UEFA-traject voor talenten. „De KNVB is ambitieus. Het liefst sturen we een heel Nederlands team, inclusief assistenten.”

Toch wil Blom een kanttekening plaatsen. „Er zijn slechts zo’n vijftig vrouwelijke scheidsrechters die daadwerkelijk actief zijn voor de KNVB. Ter vergelijking: bij de mannen zijn dat er ongeveer 4000.”