KNVB presenteert vandaag kandidaat-opvolger Van Praag

De 60 bondsafgevaardigden, die op 27 mei de nieuwe voorzitter van de KNVB benoemen, krijgen vandaag de voordracht van de selectiecommissie te horen. Deze kandidaat is naar voren gekomen na een openlijke sollicitatieprocedure waarvoor zich aanvankelijk 70 kandidaten aanmeldden.

Één daarvan was Pieter de Waard, maar hij wordt ondanks een ongekend publiciteitsoffensief niet voorgedragen door de KNVB-selectiecommissie. De commissie denkt een betere kandidaat achter de hand te hebben. De Waard kreeg bij alle kranten en radio- en televisieprogramma’s een podium om zijn kandidatuur en geloofsbrieven voor het voetlicht te brengen. Behoudens zijn kleurrijke verschijning en humorvolle benadering was zijn agenda niet opzienbarend, maar schoot hij veel open deuren in als: meer gelijkheid, solidariteit, betere basis, voetbal is voor iedereen, voetbal mooier en succesvoller maken en Oranje wereldkampioen maken.

"Telstar-preses De Waard ondermijnend bezig"

Leuk, maar een bondsvoorzitter van de KNVB is een louter ceremoniële functie en niet die van uitvoerend beleidsmaker. Overigens is De Waard nog niet volledig kansloos, want hij zegt tien schriftelijke steunbetuigingen binnen te kunnen halen bij de bondsafgevaardigden. Hij zegt nu op negen te staan en heeft tot en met 13 mei de kans zich te kandideren met tien verklaringen. Met die steun kan hij zich volgens de reglementen kandidaat stellen en meedoen aan de verkiezing op 27 mei in Zeist.

Overigens stuit het een groot aantal bondsafgevaardigden tegen de borst dat De Waard, die zelf instemde met de sollicitatieprocedure via de selectiecommissie van de KNVB, via een achterdeurtje alsnog probeert de voordracht van de commissie te ondermijnen. Vandaar wordt de preses van Telstar weinig kans toegedicht Van Praag op te volgen op 17 december. In de periode tussen 27 mei en 17 december wil Van Praag de nieuwe man of vrouw inwerken. Tevens zal hij of zij de KNVB gaan vertegenwoordigen bij de UEFA en FIFA.