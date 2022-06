Kristian Blummenfelt sloopt mythische grens van 7 uur tijdens ’ideale’ Ironman

Dat van Blummenfelt was overigens niet het enige onofficiële wereldrecord van de dag. Bij de vrouwen dook de Britse vice-wereldkampioene Katrina Matthews als eerste onder de acht uur.

Geïnspireerd door de artificiële Sub-2-Uur-marathon van Eliud Kipchoge in 2019 werd een gelijkaardig project op poten gezet voor het triatlon. De recordtijd zou net zoals bij Kipchoge niet officieel erkend worden, maar het was interessant om uit te zoeken of de onmogelijk geachte barrières van zeven uur bij de mannen en acht uur bij de vrouwen gesloopt konden worden. Veruit de beste manier om tijd te winnen: het gebruik van gangmakers. Drafting – je laten meezuigen in de slipstream van een voorganger – is verboden in een Ironman, maar voor deze recordpoging mogen de vier atletes eenmalig tien hazen uitkiezen, zelf te verdelen over de drie disciplines.

De vier deelnemers - Kristian Blummenfelt en Joe Skipper bij de mannen en Nicola Spirig en Katrina Matthews bij de vrouwen - kozen ervoor om zeven à acht tempomakers in te zetten in het fietsen. De juiste strategie, want vooral op dat onderdeel profiteer je daarvan.

Blummenfelt finishte in 6 uur, 44 minuten en 26 seconden, een flinke verbetering van zijn eigen wereldrecord (7 uur, 21 minuten en 12 seconden). Matthews zette een waanzinnige 7 uur, 31 minuten en 54 seconden op de klok.

(Bron: Het Nieuwsblad)