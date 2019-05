Ajax laat spelers zelf beslissen over ramadan

Ajax kan zondag 5 mei de eerste prijs van het seizoen in de wacht slepen. Dan staat de bekerfinale op de rol, maar het is ook de start van de ramadan, die een maand later (4 juni) zal eindigen. In die tussentijd speelt Ajax dus de bekerfinale, de halve finale van de Champions League (8 mei), de laatste twee wedstrijden in de Eredivisie (12 en 15 mei) en mogelijk de finale van het miljardenbal (1 juni).

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen hoopt dat de Ajacieden met een islamitische achtergrond (Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad) van de - door de islam geboden - mogelijkheid gebruikmaken soepel met de ramadan om te gaan.

Ajax legt de beslissing over de manier waarop zij de ramadan houden in handen van de spelers zelf. „Wij laten spelers vrij in de wijze waarop zij met hun geloof omgaan, dus ook met betrekking tot de ramadan. Als een speler wil vasten tijdens deze periode, dan zal hij daar met de trainer en de medische staf goede afspraken over maken”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse club.