Nederland stelt zesde plek veilig en is zeker van tweede vaste Champions League-ticket

Dit seizoen stroomt de club die als tweede eindigt in de derde voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi in. Komend seizoen krijgen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie een ticket voor de lucratieve groepsfase van de Champions League, de ploeg die als derde eindigt een ticket voor de voorrondes. Plaatsing voor de Champions League levert een startbedrag op van bijna 15,64 miljoen euro. Dat bedrag kan via premies en tv-gelden flink oplopen.

Nederland nam gedurende dit seizoen door de prestaties van de clubs in Europees verband de zesde plaats op de UEFA-ranglijst over van Portugal. Hoewel de UEFA pas aan het einde van dit seizoen de zogenoemde access list voor 2024-2025 opmaakt, is Nederland door de resultaten donderdagavond van Feyenoord (1-0 winst tegen AS Roma) en AZ (2-0 verlies tegen Anderlecht) verzekerd van in ieder geval plek zes. Portugal, dat met Benfica (Champions League) en Sporting Portugal (Europa League) ook nog twee clubs heeft die in Europa actief zijn, kan Nederland niet meer achterhalen. Dat bevestigt ook de KNVB.

Goed moment

„Dankzij deze resultaten kan de gewenste stijging naar de zesde plaats op de UEFA-ranking Nederland niet meer ontgaan. Dit levert vanaf het seizoen 2024-2025 in totaal zes tickets voor Europees voetbal op, waaronder twee tickets voor de groepsfase van de Champions League, die dan in een nieuwe opzet gespeeld gaat worden. Daarnaast kan een derde club zich via de kwalificatieronden voor die fase van het toernooi voor de allerbeste Europese clubs plaatsen. En laten we uiteraard de drie andere tickets niet vergeten: twee tickets voor de Europa League (waarvan één groepsfase) en één ticket voor de Conference League”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Het tweede ticket voor Nederland voor de Champions League komt op een goed moment. De koningsklasse krijgt in het seizoen 2024-2025 een andere opzet. De Champions League telt dan geen 32 maar 36 deelnemers, die maar liefst tien wedstrijden spelen tegen verschillende deelnemers. De poulefase met zes duels voor iedere club wordt afgeschaft. Voordeel voor alle deelnemers is dat het prijzengeld fors omhoog gaat door de extra wedstrijden.