Sport Kort: James keert terug naar Madrid

11.58 uur: Wielrenster Janneke Ensing verlaat de formatie van Sunweb. Beide partijen hebben in onderling overleg besloten dat dit het beste is. De Waalse Pijl is daarmee de laatste koers van de 32-jarige Ensing voor Sunweb geweest. De voormalige schaatsster werd vorig jaar gecontracteerd door de equipe van ploegleider Hans Timmermans „Het is niet gegaan zoals ik had verwacht”, zegt Ensing. „Daarom hebben we gezamenlijk deze beslissing genomen. Ik ben blij dat we er op een goede manier zijn uitgekomen en ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn loopbaan.”

10.41 uur: Antwerpen is door de Internationale Gymnastiekfederatie aangewezen als gaststad voor de WK turnen van 2023. Het evenement vindt van 29 september tot en met 8 oktober 2023 plaats in het Sportpaleis. In 2013 mocht Antwerpen de WK ook al huisvesten.

10.38 uur: James Rodríguez keert terug naar Real Madrid. Bayern München heeft laten weten de optie tot koop op de international van Colombia niet te willen lichten. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. James (27) heeft twee jaar bij de kampioen van Duitsland gespeeld.

08.32 uur: Golfster Anne van Dam gaat na de openingsdag van het LPGA Mediheal Championship aan de leiding. Ze ging in Daly City, een voorstadje van San Francisco, rond in 67 slagen (vijf onder par) en deelt de koppositie met de Koreaansen Ryu So-yeon en Ji Eun-hee. Het is voor Van Dam de eerste keer dat ze aan de leiding gaat van een toernooi op de LPGA Tour. „Ik sloeg een paar slechte ijzers omdat ik niet vrijuit swingde. Toen heb ik mezelf toegesproken en gezegd dat ik lekker moest gaan golfen en niet te veel aan mijn techniek moest denken”, zei Van Dam na de eerste dag. „Maar deze baan is ideaal voor mijn spel.”

Joel Embiid van Philidelphia 76’ers Ⓒ AFP

07.52 uur: Philadelphia 76ers heeft in de halve eindstrijd van de play-offs van de NBA (Eastern Conference) een 2-1-voorsprong genomen tegen Toronto Raptors: 116-95. De hoofdrol was weggelegd voor 76ers-center Joel Embiid, die 33 punten en tien rebounds voor zijn rekening nam. Tussen het eerste en tweede duel door had Embiid nog te maken met griepverschijnselen, maar in het derde duel stond er geen maat op hem. Embiid raakte eerder in de play-offs in opspraak, omdat hij tijdens een duel op de bank met een ploeggenoot zat mee te kijken op diens telefoon. En dat terwijl Philadelphia 76ers tegen een ruime achterstand aankeek. Het voorval leidde tot veel ophef en coach Brett Brown vond het onaanvaardbaar.