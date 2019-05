Toptijden en limieten voor Hassan en Krumins

Die wordt vanaf eind september gehouden in Doha, Qatar. Bovendien liepen beiden sneller dan de internationale limiet van 31.25.00 voor deelname aan de Olympische Spelen. Hassan debuteerde op deze afstand en won de wedstrijd in een tijd van 31.18.12, Krumins finishte als tweede in 31.23.81, slechts drie seconden boven haar persoonlijk record uit 2017. Daarmee bleven ze dus heel ruim onder de WK-limiet.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Nederlandse limiet voor de Olympische Spelen identiek aan de internationale limiet. NOC*NSF en Atletiekunie moeten die nog publiceren. Daarop vooruitlopend publiceerde de Atletiekunie vorige week al de olympische marathonlimieten. Abdi Nageeye voldeed begin april op de marathon met zijn Nederlands record van 2.06.17 in Rotterdam al ruimschoots aan deze olympische limiet van 2.11.30.