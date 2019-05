’KKD’ staat zinderend slotstuk te wachten

FC Den Bosch

De Bosschenaren vormen als huidige nummer zes de laagst geklasseerde ploeg van ’de beste vier’ ploegen in de eindstand, die in één klap naar de halve finales van de play-offs gaan. Kampioen FC Twente en Jong PSV, dat niet kan promoveren, tellen daarin uiteraard niet mee. Achtervolgers TOP Oss, NEC en Cambuur kunnen dat laatste ticket nog van Den Bosch overnemen, als het een misstap begaat in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Maar waar Den Bosch wordt opgejaagd, daar gaat de ploeg die trainer Wil Boessen vorige week op straat gezet zag worden zelf nog voor de best mogelijke klassering. Om in de halve finales de op de ranglijst niet meer te passeren vice-kampioen Sparta te ontlopen.

De achtervolgers

Voor TOP Oss, NEC en Cambuur geldt dat zij samen met het verrassende RKC van trainer Fred Grim op zijn minst de eerste ronde van de play-offs in. Mits de Waalwijkers zelf verliezen van FC Eindhoven en MVV tegen NEC op curieuze wijze veertien goals op het doelsaldo goedmaakt ten opzichte van RKC. Dan gaan de Maastrichtenaren alsnog de play-offs in. In die eerste ronde bepalen zij onderling wie in de halve finales uitkomt tegen de nummers zestien (nu De Graafschap) en zeventien (nu Excelsior) van de Eredivisie.

Sparta en Go Ahead Eagles

Sparta gaat als winnaar van de eerste periode en nummer twee van de eerste divisie hoe dan ook als best geklasseerde ploeg de halve finales van de play-offs in. Het speelt daarin tegen de laagst geklasseerde club van ’de beste vier’ in de eindstand. Go Ahead Eagles is de andere ploeg die de halve finales niet meer kan ontgaan. Ook al kan het nog worden ingehaald door Den Bosch en Almere City.

Royston Drenthe van Sparta Rotterdam Ⓒ BSR/Soccrates

Almere City

De huidige nummer vier Almere City, dat vrijdag de vierde en laatste periodetitel in de wacht sleepte, heeft aan een punt bij Jong Ajax genoeg voor de halve finales. Deze kan het alleen nog mislopen als het zelf verliest en Top Oss (bij Helmond Sport) én Den Bosch weten te winnen.

Programma

Het volledige programma van de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie. Alle wedstrijden starten om 20.00 uur.

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht

FC Twente - SC Cambuur

FC Volendam - Roda JC Kerkrade

Helmond Sport - TOP Oss

Jong Ajax - Almere City FC

Jong AZ - Sparta Rotterdam

Jong PSV - Telstar

MVV Maastricht - NEC

RKC Waalwijk - FC Eindhoven

