Ronaldo: ’Bij Juve zagen ze dat er niks mis was met mij’

Dat vertelt Ronaldo aan ICON, een Spaans magazine. De Portugees maakte in de zomer van 2018 de overstap van Real Madrid naar het Italiaanse Juventus voor 117 miljoen euro. Bij Los Blancos was Ronaldo de grote ster. In 438 officiële duels scoorde hij maar liefst 450 keer.

Leider

Bij de Oude Dame heeft CR7 tot zover 40 wedstrijden gespeeld, waarin hij 27 maal tot scoren kwam. Aanpassingsproblemen had de Portugees eigenlijk niet. „Het eerste wat ik doe als ik bij een nieuwe club kom is mijzelf zijn en niks anders”, zegt Ronaldo, die overal waar hij speelt makkelijk tot scoren komt. „Mijn werkethiek is overal hetzelfde”, aldus Ronaldo, die zichzelf ziet als een leider. „Als een bedrijfseigenaar ergens arriveert en zijn wil overal begint op te leggen, dan zien mensen hem niet als hun leider. Ze zullen dan zeggen: ’Dit is mijn baas, maar hij behandelt mij niet goed’.”

Ballon d’Or

„Je moet nederig zijn en leren dat je niet alles weet. Maar als je slim bent kun je jezelf als atleet met kleine dingen beter maken”, gaat de 34-jarige Portugees verder, die vaak wordt uitgefloten, maar in Turijn omarmd wordt door de Juventus-aanhang. „Bij Juve heb ik mij perfect aangepast. Ze zagen dat er niks mis was met mij.”

’Hij is Cristiano Ronaldo en hij is wie hij is, omdat hij goed voor zichzelf zorgt’, hebben de spelers bij Juventus gedacht volgens Ronaldo toen hij in Turijn arriveerde. „Het is één ding om het te zeggen en iets anders om het te doen. Hoe heb ik anders vijf Ballon d’Ors en vijf Champions Leagues gewonnen?”

Druk

Toen Ronaldo in 2009 van Manchester United de overstap maakte naar de Spaanse hoofdstad doorbrak hij met zijn transfer een nieuw record. Toentertijd werd er nooit zoveel geld voor een speler betaald (94 miljoen euro). Zo’n prijskaartje brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee. „Ik voelde al van jongs af aan extra druk. Zeker toen ik naar Madrid ging en de duurste speler uit de voetbalgeschiedenis werd. Diezelfde druk voelde ik ook toen ik met 23 jaar mijn eerste Ballon d’Or won.”

Coach

Ronaldo kan gezien worden als een veteraan, hij is immers al 34 jaar oud. Van slijtage is echter nog weinig te zien. De Portugees zei zelf ooit dat hij tot zijn 40e zou doorspelen. En daarna gaat hij misschien wel het trainersvak in. „Ik sluit niks uit.”