Coman helpt Bayern München aan zege bij PSG

Het treffen tussen de nummer 1 van Frankrijk en de nummer 1 van Duitsland was een reprise van de Champions League-finale van 2020. In de door corona uitgestelde eindfase van het toernooi dachten de Parijzenaars in de finale eindelijk een keer de zo vurig gewenste droom te laten uitkomen.

Uitgerekend Fransman Kingsley Coman stak daar toen in Lissabon met de winnende treffer een stokje voor, en de buitenspeler in Duitse dienst deed PSG dinsdagavond opnieuw pijn. Een kleine tien minuten na rust schoot de volledige vrijgelaten vleugelaanvaller een afgemeten voorzet van Alphonso Davies binnen. Doelman Gianluigi Donnarumma zag er bij die goal niet sterk uit.

Kingsley Coman (L) viert de 1-0 met zijn ploeggenoten van Bayern. Ⓒ AFP

Bekijk ook: Dertien Nederlandse spelers strijden nog om Champions League

De Ligt stond in de basis bij Bayern en werkte in het Parc des Princes een solide wedstrijd af. Op slag van rust kegelde De Ligt Messi een keer naar het gras en kreeg de thuisclub een vrije trap in een kansrijke situatie, maar de Argentijnse wereldkampioen kreeg de bal niet over de muur.

Het was een van de weinige keren dat Paris in de buurt van doelman Yann Sommer kwam, want vrijwel al het gevaar kwam van de bezoekers. Eric-Maxim Choupo-Moting was al binnen de minuut dicht bij de 0-1, terwijl Sergio Ramos met een knappe verdedigende actie maar net wist te voorkomen dat Jamal Musiala gevaarlijk werd.

Tekst gaat verder onder de video

Mbappé

Door de goal van Coman aan het begin van de tweede helft drukte Bayern het overwicht ook op het scorebord uit. Paris-trainer Christophe Galtier anticipeerde direct en bracht Kylian Mbappé binnen de lijnen. De pijlsnelle aanvaller had de afgelopen anderhalve week met een dijbeenblessure aan de kant gestaan, maar was tijdig fit bevonden voor een plaats in de wedstrijdselectie tegen Bayern. De topscorer van het WK dacht twintig minuten voor tijd even voor de gelijkmaker te zorgen, maar hij stond buitenspel nadat hij de rebound uit een schot van Neymar had binnengewerkt.

De Fransen drongen aan, en in de slotfase leken de Parijse fans dan wél te kunnen juichen. Een prima rush van Nuno Mendes aan de linkerflank werd door Mbappé binnengewerkt, maar na interventie van de videoscheidsrechter ging ook die goal niet door. Niet Mbappé zelf, maar Mendes bleek een klein voetje buitenspel te hebben gestaan toen hij de diepte in werd gestuurd. Na die dubbele meevaller hield Bayern, waar Gravenberch nog even inviel en Blind op de bank bleef, stand.

Benjamin Pavard van Bayern kreeg in extra tijd de rode kaart.

Bekijk hier het programma in de Champions League