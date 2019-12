Groenendijk weg bij ADO Den Haag

De matige resultaten van ADO liggen ten grondslag aan het vertrek van de voormalig middenvelder. ADO bezet na vijftien speelronden de zeventiende plek in de Eredivisie. Alleen RKC Waalwijk heeft nog drie punten minder. Afgelopen zaterdag ging ADO met 4-0 onderuit bij Heracles. Na afloop was duidelijk dat Groenendijk twijfelde over zijn positie.

Heesen neemt taken Groenendijk waar

Dirk Heesen neemt de taken als hoofdtrainer voorlopig waar. „De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen. Het is drie keer gelukt om de juiste flow te vinden, maar het is erg lastig gebleken om dat als trainer een vierde keer voor elkaar te krijgen bij dezelfde club. Voor de toekomst van ADO Den Haag is het daarom goed als er iets gebeurt”, laat Groenendijk weten. Hij stond sinds 2017 aan het roer bij ADO.

’Met pijn in het hart’

De voormalig middenvelder stond tussen 1982 en 1987 ook als voetballer onder contract bij de club uit Den Haag. „Het is een besluit met pijn in het hart. De afgelopen periode was lastig, maar ik heb een fantastische tijd gehad bij ADO Den Haag. Helaas kunnen niet alle sprookjes een goed einde hebben. Het is een onvergetelijke periode geweest en daarvoor wil ik iedereen bedanken.”

Stam, Maaskant, Slutsky

Groenendijk is de vierde trainer die dit seizoen vertrekt bij een club uit de Eredivisie. Jaap Stam (Feyenoord), Robert Maaskant (VVV-Venlo), Leonid Slutsky (Vitesse) gingen hem voor. Slutsky stapte afgelopen vrijdag op na de nederlaag van Vitesse op bezoek bij SC Heerenveen.