Villeneuve: ’Leclerc was niet de juiste move voor Ferrari’

Leclerc maakte vorig seizoen zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Bij team Sauber reed hij zichzelf in de kijker, waarna Ferrari zijn oog liet vallen op de Monegask. Ferrari besloot niet te wachten en trok per direct de 21-jarige coureur aan.

„Leclerc is snel en hij is er klaar voor”, zegt Villeneuve tegen Motorsport.com. „Het is meer dat Ferrari niet klaar is voor deze situatie. Vanuit het perspectief van Leclerc is het geweldig dat hij nu al bij Ferrari zit, maar voor het team is het niet goed.”

Vettel

De voormalig wereldkampioen uit Canada doelt op kopman Sebastian Vettel. Volgens Villeneuve had Ferrari er beter aan gedaan om de rust te bewaren door nog een seizoen door te gaan met de ervaren Kimi Raikkonen, die nu in de bolide rijdt van Alfa Romeo. Zeker omdat de Italiaanse renstal dit seizoen voor de wereldtitel kan gaan.

Zodoende had de Duitser zich veel comfortabeler gevoeld, vindt de Canadees. „Ook als je kijkt naar het verleden van Vettel. Je moet bedenken hoe hij reageerde toen Ricciardo bij Red Bull kwam. Seb (Vettel, red.) moet weten dat het team en de fans van hem houden, dat is nu wel voorbij”, aldus Villeneuve, die denkt dat de Ferrari-fans meer voelen bij Leclerc. „Er is weinig kritiek op hem”, merkt Villeneuve op na de crash van de Monegask in Baku tijdens de kwalificatie. „Als Vettel die fout had gemaakt, had iedereen hem volledig afgebrand. Dit alles heeft een negatief effect op het team. ”

Mercedes

Villeneuve trekt de vergelijking met Mercedes. Het Duitse raceteam koos dit seizoen nogmaals voor de samenstelling Lewis Hamilton en Valteri Bottas, terwijl teambaas Toto Wolff ook had kunnen kiezen voor Sebastian Ocon, die nu als testrijder fungeert. „Als je kijkt naar hoe Mercedes dat heeft gedaan en hoe sterk ze dit jaar zijn. Als ze Ocon naast Hamilton hadden gezet, had Lewis hetzelfde gereageerd. Hij zou hem willen verslaan. Lewis heeft respect voor Bottas. Ze hebben nu beide twee overwinningen en Lewis lijkt er niet om te malen.”

Villeneuve grijpt nogmaals terug naar de huidige situatie bij Ferrari. „Het is niet dat Leclerc niet goed is, hij is geweldig en heel erg snel en hij verdient het om bij Ferrari te rijden. Maar als je kijkt naar de werkwijze van Ferrari was dit niet de juiste move.”

