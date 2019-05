Zware domper voor Liverpool in cruciale fase

Coach Jürgen Klopp liet in aanloop naar het duel met Newcastle in de Premier League weten dat de voetballer zeker acht weken moet herstellen van een spierblessure die hij deze week in de wedstrijd tegen FC Barcelona opliep.

Liverpool verloor in Spanje de eerste halve finale van de Champions League met 3-0. Keita viel al na 24 minuten uit. Daardoor mist hij sowieso de return op Anfield.

Premier League

Nu ook de cruciale slotfase van de Premier League in zicht komt, moet Klopp een belangrijke pion op het middenveld missen. Keita - die dit seizoen overkwam van het Duitse Red Bull Leipzig - kwam al tot 25 competitieduels en zal vanaf de zijkant moeten toekijken hoe Liverpool de strijdt aangaat met Manchester City om het kampioenschap.

Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Engelse topcompetitie, waar City de koploper is, gevolgd op één punt door The Reds. Liverpool en Manchester City sluiten het seizoen af met twee thuiswedstrijden. De club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelt nog tegen Newcastle United en Wolverhampton. City krijgt Leicester City en Watford op bezoek.

