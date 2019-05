Aanvoerder Ajax ’mistwedstrijd’ overleden

Soetekouw droeg in 1966 tijdens de beroemde mistwedstrijd met Liverpool (5-1 winst) in het Olympisch Stadion in Amsterdam de aanvoerdersband. In datzelfde jaar kroonde hij zich met Ajax tot landskampioen, evenals een jaar later.

Soetekouw kwam in 1964, na periodes bij De Volewijckers en Heracles, bij Ajax. Het begin verliep bepaald niet naar wens. Ajax eindigde in de competitie slechts als dertiende em Soetekouw had moeite om te aarden.

,,Ik had het moeilijk onder Vic Buckingham”, vertelde hij in 2015 op de website van Ajax. „Toen Rinus Michels trainer werd (begin 1965, red.) ging het niveau omhoog. Grandioos. Michels was een geweldenaar. Echt waar. Zoals hij het zag en wedstrijden kon analyseren… Dat sprak boekdelen. Vanaf Michels’ start ging het eigenlijk crescendo met Ajax.”

Na zijn driejarige dienstverband bij Ajax speelde Soetekouw nog voor PSV en DWS. De verdediger speelde in 1962 één interland. In 1971 stopte hij.