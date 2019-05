’Die Mannschaft’ strijkt neer bij VVV

‘Die Mannschaft’ zal begin juni vier dagen lang gebruik maken van de faciliteiten van VVV-Venlo in en om De Koel aan de Kaldenkerkerweg.

Op vrijdag vliegen de Duitsers vanaf de niet ver van Venlo gelegen luchthaven Düsseldorf richting Wit-Rusland, waar een dag later de EK-kwalificatiewedstrijd wordt afgewerkt.

Duitsland is een van de tegenstanders van Oranje in de EK-kwalificiatiereeks. Ook Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland maken duel uit van Groep C.