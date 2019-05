’Superchin’ snoert Van Gerwen de mond

De Noord-Ier klopte Mighty Mike tijdens de veertiende speelronde van de Premier League met 5-8. Bovendien verloor de Brabander zijn koppositie.

„Deze keer gaat Gurney niet van mij winnen”, stelde Van Gerwen nog, in aanloop naar de partij. „Als ik net zo speel als in Berlijn (op 21 maart werd het 7-5 voor Gurney, red.), kan hij van mij winnen. Maar dat lukt hem niet als ik speel zoals ik recent heb gedaan.”

Een gelijkspel had misschien eerlijker geweest, maar uiteindelijk trok Gurney aan het langste eind. Superchin was na afloop trots.

Daryl Gurney en Michael van Gerwen geven elkaar een ’boks’. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

„Michael is de beste speler van de wereld. Het doet me veel dat ik hem vanavond opnieuw versla. Twee keer Van Gerwen kloppen in één seizoen, dat staat erg mooi op je cv.”

Gurney stelt dat hij niet meer bevreesd is voor de drievoudig wereldkampioen. „Ik raak niet meer in paniek als ik tegen Michael speel. De afgelopen jaren deed ik tegen hem vaak te veel mijn best.”

Gurney mag dankzij zijn zege blijven dromen van een ticket voor de finale-avond. „Als ik de komende twee weken net zo voor de dag kom als vandaag kan ik ze allebei winnen. Als ik bij de beste vier eindig, ben ik erg blij.”

De uitslagen van de 14e speelronde:

De stand na de 14e speelronde: