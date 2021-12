Judokampioene Margaux Pinot slachtoffer van huiselijk geweld: ’Ik dacht dat ik zou sterven’

De Franse sportwereld werd woensdag opgeschrikt door een ontluisterende boodschap van judokampioene Pinot. Die postte op haar sociale media een foto van haar gehavende gezicht, met daarbij een wanhoopskreet. De 27-jarige judoka legt uit dat ze niet begrijpt waarom Schmitt, die ze beschuldigde van huiselijk geweld, werd vrijgelaten.

„In de nacht van zaterdag op zondag ben ik het slachtoffer geworden van agressie bij mij thuis door mijn partner en trainer”, zegt Pinot. „Ik werd beledigd, geslagen, met mijn hoofd meerdere keren tegen de grond geklopt en uiteindelijk gewurgd. Ik dacht dat ik zou sterven. Ik heb verschillende verwondingen, waaronder een gebroken neus. Ik kan tien dagen niet werken. Toch is besloten hem vrij te laten. Wat is de lasterlijke verdediging waard tegenover mijn verwondingen en het bloed op de vloer van mijn appartement? Wat ontbrak er? De dood op het einde, misschien? Judo heeft me misschien gered.”

De 38-jarige Schmitt, eveneens een (voormalig) judokampioen, betwist de beschuldigingen. „Ik heb haar geen stomp of klap gegeven. De sporen werden veroorzaakt door ergens tegenaan te lopen tijdens de ruzie. Als ze die overal heeft, komt dat doordat we vaak hebben gebotst.”

Er is inmiddels officieel beroep aangetekend tegen de vrijlating van Schmitt.

Pinot won afgelopen zomer in Tokio olympisch goud met Frankrijk in de teamcompetitie. Ze pakte ook al enkele Europese titels in de categorie tot 70 kilogram. (Bron: Het Nieuwsblad)