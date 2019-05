Verstappen wenst inhaalslag op ’heilige grond’

,,Iedereen brengt nieuwe onderdelen mee, dus het wordt interessant om te zien hoe competitief we kunnen zijn”, aldus Verstappen.

,,Dit is met een aantal snelle bochten altijd een uitdagend circuit. En dichter bij huis, dus het zal mooi zijn om weer veel fans te zien op de tribunes. Voor ons blijft het belangrijkste om onze resultaten te maximaliseren. Hopelijk kunnen we doorgaan met het verkleinen van het gat naar de leiders in het kampioenschap.”

Max Verstappen viert met zijn team zijn eerste zege in de Formule 1. Ⓒ EPA

Verstappen staat na een derde plek en drie vierde plaatsen momenteel vierde in het klassement. De Nederlander won in 2016 zijn eerste race namens Red Bull in Barcelona.

Mogelijk wordt de GP van volgende week de (voorlopig) laatste Grand Prix op het Circuit de Catalunya. Er is nog geen definitief uitsluitsel over het verlengen van het aflopende contract van de Spaanse race.

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort, indien alles rondkomt, zou dan volgend jaar begin mei op de kalender staan.