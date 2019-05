Tagliafico: ’Ik blijf bij Ajax’

„Hallo fans, hoe gaat het? Ik wil jullie vertellen dat ik nog een jaar blijf. Hopelijk wordt een mooi jaar, net als dit jaar”, aldus de linksback met een big smile.

Tagliafico, die wordt begeerd door meerdere clubs uit Engeland, Spanje en Italië, ontving onlangs al een sterk verbeterde aanbieding van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Die legde hij toen nog naast zich neer. „Ik weet niet of ik blijf of vertrek”, stelde hij op 20 april in gesprek met Telesport.

„Dit is niet het moment om daarover na te denken. Ik wil alleen met de duels in de Eredivisie, Champions League en bekerfinale bezig zijn. De rest komt in de zomer wel. Ik ben gelukkig in Amsterdam. En nog een stuk gelukkiger ben ik met hoofdprijzen, als we de landstitel veroveren en de Champions League en bekerfinale winnen.”

Daar is inmiddels dus verandering in gekomen. De linkspoot ligt nu tot 2022 vast. Overmars gaf eerder al dat hij de Argentijns international niet wil laten gaan. „Dit is mooi nieuws voor Ajax en goed signaal naar de groep toe”, aldus Overmars, die eerder al Razvan Marin (Standard Luik), Kik Pierie (sc Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) vastlegde. „Het laat zien dat we ambitieus zijn, ook voor de toekomst.”

Tagliafico werd ruim een jaar geleden overgenomen van Independiente en veroverde met zijn duelkracht en Zuid-Amerikaanse gif razendsnel de harten van de Ajax-fans. Bovendien scoort hij gemakkelijk. In 57 wedstrijd vond hij zes keer het net, waaronder drie keer in de Champions League. Ook bereidde hij acht treffers voor.

„Fanatisch. Nico brengt grinta, agressiviteit. Dat is ontzettend belangrijk voor ons”, was de eerste reactie van trainer Erik ten Hag op het nieuws „We draaien een goed seizoen, maar willen ook volgend seizoen een goed elftal hebben. Eerst verlengde André Onana en nu Taglifiaco. Het team voor volgend jaar krijgt vorm.”