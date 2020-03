Olympisch kampioen Tuitert helpt ziekenhuispersoneel

Via Twitter was bij de oud-schaatser een oproep binnen gekomen. „Ik heb het al in de auto liggen, zo richting Amsterdam. Ik hoor graag waar ik moet zijn”, reageerde Tuitert vrijdagochtend via sociale media.

Veel artsen en verpleegkundigen klagen over een droge mond vanwege het urenlang dragen van speciale maskers over een droge mond. „Het is prettig om kauwgom te kauwen om zo toch wat speeksel aan te kunnen maken”, zo viel te lezen in de oproep.

De 39-jarige Tuitert veroverde tien jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Vancouver goud op de 1500 meter. Het was het hoogtepunt van zijn carrière, waarin hij verder een keer (in 2004) Europees kampioen allround werd.