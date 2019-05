Ten Hag denkt door finale terug aan vuurwerkramp

Als aanvoerder leidde hij FC Twente in 2001 naar een zege op PSV. Na negentig minuten was de stand in Rotterdam 0-0, maar na strafschoppen waren de tukkers alsnog te sterk voor de Eindhovenaren.

„Dat was een bijzonder moment”, blikte Ten Hag vrijdag bij de persconferentie op de KNVB-campus terug op de eindstrijd van achttien jaar geleden.

„Het was een jaar na de vuurwerkramp in Enschede en ik kan me de wedstrijd nog goed herinneren”, aldus de Ajax-trainer, doelend op de impact die de winst had.

Er vielen op 13 mei 2000 23 doden door een gigantische explosie bij een opslagruimte van SE Fireworks. Ongeveer 950 mensen raakten gewond, 200 woningen werden verwoest.

Jordens Peters en Adrie Koster van Willem II gaan in Zeist op de foto met Erik ten Hag en Matthijs de Ligt. Ⓒ ANP

„We wonnen destijds van PSV, dat al landskampioen was. Ze hadden een fantastische ploeg. Met Ruud van Nistelrooy en Mateja Kezman in de spits. Maar wij wonnen”, concludeerde Ten Hag tevreden.

Ajax maakt momenteel nog kans op twee andere prijzen. Met nog twee speelronden te gaan, zijn de Amsterdammers koplopers in de Eredivisie. In de return van de halve finale van de Champions League verdedigt Ajax volgende week woensdag een 1-0 voorsprong op Tottenham Hotspur.

Over spelers sparen wilde Ten Hag het niet hebben. „Ik zie het niet als rust geven. Ik ga gewoon een elftal opstellen dat van Willem II kan winnen. Er zitten geen spelers in het rood. We hebben dinsdag tegen de Spurs gespeeld. De tijd naar zondag is ruim voldoende om te herstellen.”

Ajax won de beker voor het laatst in 2010. „Dat is veel te lang gelden voor een club als Ajax”, aldus Ten Hag.