De Ligt meer gespannen voor Willem II dan voor Spurs

„Er is meer spanning dan voor een duel in de Champions League”, stelde de 19-jarige captain.

„Tegen Tottenham Hotspur waren we volgens sommigen misschien niet meer de underdog, maar tegen Real Madrid en Juventus waren we dat natuurlijk wel. En dan kun kun je toch lekkerder een wedstrijd ingaan. Dan voel je minder druk.”

Spanning is volgens De Ligt echter niet per se een nadeel. „Ikzelf ben dan extra gefocust. Dan voel je echt de druk om te winnen. Een favorietenrol maakt wel verschil, dat voel ik wel zo, ja.”

Extra focus kan nooit kwaad, zo weet De Ligt. „De valkuil schuilt in de hoeveelheid energie die je in een wedstrijd legt. In de Champions League klappen we er altijd op en in de meeste andere duels ook, maar er zaten ook mindere partijen tussen. En dan kan elke tegenstander het ons lastig maken.”

De Ligt maakt zich voor zondag, vanwege de treble die lonkt, echter geen zorgen. „We spelen nog om drie prijzen. Dan gaat iedereen volle bak.”

Niet alleen mentaal is De Ligt naar eigen zeggen ’fit’. Ook fysiek. „We spelen de laatste weken sowieso al om de drie dagen een wedstrijd.” Van spelers sparen met het oog op de return met Tottenham wil dan ook hij niets weten. „Gelukkig hebben we daar een trainer voor en hoef ik dat niet te bepalen. Maar ik voel me goed en wil elke wedstrijd spelen. Ik zie dit ook zeker niet als tussendoortje, ik zie dit als een kans op de eerste prijs.”