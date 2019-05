’Totaal geen zorgen’ over ramadan bij Ten Hag

„Daar maak ik me totaal geen zorgen over”, zegt hij. „Het is een keuze van onze spelers. Ik laat ze daar helemaal vrij in.”

„Maar ik weet uit ervaring dat spelers prima kunnen functioneren als ze aan de ramadan deelnemen”, vervolgde Ten Hag.

„Met FC Utrecht hebben we zo de play-offs om Europees voetbal gewonnen. We moesten voor eigen publiek tegen AZ een achterstand van 3-0 goedmaken. En het was 35 graden. Extremer kon het bijna niet. Maar uiteindelijk lukte het wel, met een hoofdrol voor Labyad.”

De ramadan gaat zondag in en duurt tot 4 juni. Deelnemers eten en drinken niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Ajax speelt zondag de bekerfinale tegen Willem II en ontvangt woensdag Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De koploper van de eredivisie sluit de competitie af tegen FC Utrecht (12 mei) en De Graafschap (15 mei) en speelt op 1 juni mogelijk nog de finale van de Champions League. De aftrap van al die wedstrijden is voor zonsondergang.

Over het effect van de ramadan op de prestaties van topsporters zijn verschillende onderzoeken gedaan. Sommige inspanningsfysiologen concluderen dat niemand beter wordt van niet eten en drinken overdag. Daarnaast zou de kans op blessures groter zijn omdat de hersenen signalen later doorkrijgen.

Andere wetenschappers beweren dat sporters prima kunnen presteren als ze aan de ramadan deelnemen. Ze moeten dan wel uitgebalanceerd voedsel tot zich nemen. Moslims kunnen ook besluiten dat ze de ramadan in een andere periode inhalen.