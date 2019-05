’Ajax mag twee prijzen winnen’

„Zo’n kans krijgen we misschien wel nooit meer”, blikt hij vooruit op de eindstrijd in de uitverkochte Kuip.

„We begonnen het seizoen met heel andere doelstellingen”, zei hij. „We wilden degradatiegevaar ontlopen”, aldus de trainer van de huidige nummer acht van de eredivisie.

„Nu we in de finale staan, willen we die ook winnen. Ajax is bezig met een fantastisch seizoen. Ze spelen ongelooflijk goed en zijn nog in de race om drie prijzen. Van mij mogen ze er twee winnen. Als wij dan maar de KNVB-beker winnen. Dat zou fantastisch zijn voor heel Willem II en al onze supporters. Deze finale leeft enorm.”

