KNVB schuift Spee naar voren als opvolger Van Praag

De 60 bondsafgevaardigden, die op 27 mei de nieuwe voorzitter van de KNVB benoemen, kregen de naam vanmiddag te horen. Spee, die zelf voetbalde bij de Koninklijke HFC en daar ook penningmeester was, is naar voren geschoven na een openlijke sollicitatieprocedure waarvoor zich aanvankelijk 70 kandidaten aanmeldden.

Vanaf 27 mei zal van Spee worden ingewerkt door Van Praag. Op 17 december neemt hij het stokje officieel over.

Michael van Praag Ⓒ ANP

„Just Spee is een nationaal en internationaal zeer ervaren bestuurder”, stelt de selectiecommissie. „Hij heeft zowel in het bedrijfsleven, als in de voetbalwereld zijn sporen verdiend. Geworteld in het (top)amateurvoetbal en bekend met het betaald voetbal, is hij een voetbalman die in persoon de verbinding tussen de top en de breedte is. Just Spee is een bewezen teamspeler met voor onze organisatie relevante en complementaire kennis en netwerken.”

Spee is onderdeel van de Raad van Commissarissen van de Eredivisie Media & Marketing en in die hoedanigheid vijf jaar lang betrokken geweest bij de exploitatie van de commerciële rechten van de eredivisieclubs. „Hij werkte daar als commissaris namens Endemol samen met betaald voetbalorganisaties en de KNVB. De ervaring van Spee als CEO bij zowel Endemol en Stage entertainment is interessant voor de voetbalwereld en de KNVB, in de wetenschap dat (kennis van) media/entertainment van cruciaal belang is in het hedendaagse (top)voetbal”, zo oordeelt de bond in een persbericht.

„Verder is Spee ervaren in het opereren in internationaal verband. Dat is een groot voordeel met het oog op de taken van de bondsvoorzitter in relatie met de UEFA, de FIFA en de internationale ambities van de KNVB. Spee heeft meerdere bestuurlijke functies bekleed, waarbij zijn maatschappelijke betrokkenheid doorklinkt in zijn commissariaten bij onder meer UNICEF Nederland en OLVG en zijn vrijwilligerswerk voor onder meer Future Female Leaders.”