Frans talent klopt Roglic in Romandie

De wielrenner van FDJ zegevierde op een venijnig slotklimmetje in het Zwitserse Romont, waar 160 kilometer eerder ook was gestart.

Primoz Roglic finishte vlak achter de 22-jarige Gaudu als derde en behield op die manier de leiding in het algemeen klassement. Voormalig wereldkampioen Rui Costa eindigde millimeters voor de Sloveen van Jumbo-Visma als tweede.

In het algemeen klassement heeft Roglic, die tweede werd in de proloog en de eerste etappe won, een voorsprong van zes seconden op Gaudu. Costa staat derde met een achterstand van acht seconden. Steven Kruijswijk is de beste Nederlander op de achtste plaats.

Met nog 17 kilometer te fietsen waren alle renners samen en reden ze naar de in Romont getrokken eindstreep. Thomas De Gendt probeerde het nog even in zijn eentje, maar de ploegen van de klassementsrenners gaven hem geen vrijheid.

Een kleine groep streed om de dagwinst. Geraint Thomas, de Welshman die vorig jaar de Tour de France won, liet zich vooraan zien maar het was de talentvolle Gaudu die de show stal. Met een machtige sprint bergop reed hij iedereen uit het wiel. De 32-jarige Costa, wereldkampioen in 2013, kon hem ook niet bijbenen. Gaudu noteerde de tweede overwinning in zijn nog korte profloopbaan. In 2017 won hij een etappe in de Ronde van de Ain.

Zaterdag wacht het peloton de koninginnenrit. Na 176 kilometer wordt gefinisht in Torgon, waar (op 10,3 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent) de finishstreep is getrokken. Tussendoor moet het peloton ook nog twee cols van de tweede en twee van de eerste categorie bedwingen.

De Tour de Romandie eindigt zondag met een 16,8 kilometer lange tijdrit door Genève.