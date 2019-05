Willem II kijkt met bewondering naar Ajax

„Dit wordt en blijft de belangrijkste wedstrijd uit mijn loopbaan”, blikte Jordens Peters vooruit. De aanvoerder van Willem II weigerde vrijdag zijn 32e verjaardag te vieren. Alles moet wijken voor de finale. „Winst van de KNVB-beker moet mijn verjaardagscadeau worden. Daarna gaan we feest vieren.”

Willem II verloor vorige maand nog met 4-1 van Ajax in Tilburg. „Maar in de eerste helft waren we zeker kansrijk”, zei Peters die hoopt dat de spelers van Ajax al met hun hoofd bij de return van woensdag tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League zijn. „Zo’n wedstrijd kan toch meespelen”, stelde hij.

„Ik heb de Europese duels van Ajax als supporter van het Nederlandse voetbal gekeken. Als Nederlander ben je trots dat ze zo ver komen. Heel knap dat Ajax ondanks de financiële verschillen tussen de Europese top staat. Daar kijk ik met bewondering naar.”

Het drukke programma kan een nadeel zijn voor Ajax, al wuift Peters dat - na een grapje - direct weg. „Ja, ze moéten wel pijntjes hebben nu. Nee, dat zal goed worden gemonitord. Succes geeft ook energie. Ik ga er vanuit dat ze bij Ajax allemaal fit zijn.”

Geen speler van Ajax wil de kraker tegen de Spurs missen. Wat doen zij als Willem II de finale hard maakt? Trekken ze hun been dan in? Als het aan de aanvoerder van Ajax ligt niet. „Wij zullen net zoveel energie moeten leveren als in de Champions League. Anders komen we in de problemen”, benadrukte Matthijs de Ligt.

Willem II won de KNVB-beker tweemaal, de laatste keer in 1963. Ajax nam de ’dennenappel’ achttien keer mee naar Amsterdam, de laatste keer in 2010. „Dat is veel te lang geleden voor een club als Ajax”, vindt trainer Erik ten Hag. Ajax wacht ook al vijf jaar vergeefs op een prijs.

Ten Hag zal niet veel spelers rust gunnen met het oog op de return met de Spurs van drie dagen later. „We stellen een team op dat Willem II kan verslaan”, zei hij. „Veel spelers van ons hebben ook nog nooit iets gewonnen. De KNVB-beker is een doel voor ons.”

In Tilburg leeft de finale van de KNVB-beker al sinds de gewonnen halve eindstrijd tegen AZ. Maar liefst 18.500 fans komen met 220 bussen naar Rotterdam. De 15.000 fans van Ajax reizen met 160 bussen en zes treinen naar De Kuip.

Bekijk ook: Ten Hag denkt door finale terug aan vuurwerkramp