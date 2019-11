Spanje elimineert titelhouder en bekert zelf verder

De Kroaten konden niet beschikken over Marin Cilic, die last heeft van een knieblessure. Rafael Nadal en Roberto Bautista Agut wonnen beiden hun enkelspel in twee sets. Nadal versloeg Borna Gojo met 6-4 6-3 en Bautista Agut liet Nikola Mektic met 6-1 6-3 kansloos.

Tevreden

Dinsdag had Spanje al met 2-1 gewonnen van Rusland. „De start was niet perfect, maar we hebben een manier gevonden om vier wedstrijden op een rij te winnen en de kwartfinales te bereiken. Dus we zijn erg tevreden”, zei Nadal, die vorige week op de ATP Finals in de groepsfase bleef steken.

Bekijk ook: Oranje na tweede nederlaag uitgeschakeld op Davis Cup

Kroatië won vorig jaar de oude variant van de Davis Cup, door Frankrijk in de finale te verslaan. Na die editie ging het toernooi op de schop en werd besloten het evenement af te sluiten met een finaleweek voor achttien landen.

Canada

Eerder verzekerde Canada zich al van een plaats bij de laatste acht. Canada versloeg achtereenvolgens Italië en de Verenigde Staten. De kwartfinales beginnen vrijdag. Nederland ontbreekt daarin, de formatie van bondscoach Paul Haarhuis verloor de duels met Kazachstan en Groot-Brittannië.