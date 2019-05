Oud-speler raadt Bayern Ajacied aan

Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor Sky. „Wat de spelers van deze leuke ploeg betreft, zie ik niet alleen potentieel in Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar ook in Donny van de Beek”, aldus Hamann, die van 1933 tot 1998 uitkwam voor Der Rekordmeister, voordat hij naar de Engelse Premier League vertrok.

„Hij zou ook een aanwinst voor Bayern kunnen zijn. Van de Beek heeft een enorm loopvermogen en is sterk mét, maar ook zonder de bal. Echt een speler met klasse.”

Ajax en Bayern troffen elkaar dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. In zowel München (1-1) als Amsterdam (3-3) werd gelijkgespeeld.

De 22-jarige Van de Beek is de laatste weken goud waard voor Ajax. Met name in de Champions League maakte hij enkele belangrijke doelpunten. Zowel tegen Juventus als tegen Tottenham Hotspur was de blonde middenvelder trefzeker. In totaal verscheen Van de Beek 53 keer binnen de lijnen namens Ajax. In die duels was hij goed voor 16 goals en 11 assists.

Hamann speelde na zijn periode bij Bayern München een jaar bij Newcastle United, alvorens hij naar Liverpool vertrok. Zes seizoenen lang droeg hij het shirt van The Reds. Na drie jaar Manchester City trok hij in 2010, naar Milton Keynes Dons, waar hij na twaalf maanden zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.