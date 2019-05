Fans helpen Kaiserslautern met flinke financiële injectie

Via aandelen en crowdfunding kwam er ruim 3 miljoen euro binnen op de rekening van de voormalige topclub, die is afgezakt naar de derde Liga. „Onze dank is groot, want we weten dat een financiële bijdrage van de supporters niet vanzelfsprekend is”, meldde commercieel directeur Michael Klatt op de website van de club. „Juist dit maakt duidelijk dat Kaiserslautern een traditionele club is.”

De club die vier keer kampioen werd van de Bundesliga en twee keer de Duitse beker veroverde, is sportief en financieel in verval geraakt. De club staat elfde, maar erger is de schuldenlast van 20 miljoen euro. 1. FC Kaiserslautern vecht om het behoud van zijn licentie. Er zijn wel gesprekken gaande met een Luxemburgse zakenman die mogelijk wil investeren voor de lange termijn.